Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 февраля Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 471 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 4 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 477 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 4 февраля составляет 1.00 (вчера - 0.99).

По данным на 4 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 311 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 663 (вчера - 5 601).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,3 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

В медучреждениях Нижегородской области на сегодняшний день для лечения пациентов инфекционного профиля, в том числе для больных COVID-19, развернуто 5 576 коек, из которых на 4 февраля свободно более 25%.

При этом уже 78 480 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 398 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 168.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 175 480 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 352 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 202,3 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.