Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 8 февраля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 465 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 469 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 8 февраля составляет 1.00 (вчера - 1.01).

По данным на 8 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 88 190 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 751.

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,2 тысячи человек лечится в больницах, четыре нижегородца пребывает в обсерваторах.

При этом уже 80 218 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 427 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 221.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 199 314 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 429 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 185,5 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.