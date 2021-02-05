Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года

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Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 8 по 14 февраля.
Театры
Нижегородский театр "Комедiя":
9 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
10 февраля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
11 февраля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);
12 февраля - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);
13 февраля - спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+);
14 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+).
Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:
12,13,14 февраля – опера Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро"(16+).
Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:
9 февраля - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
10 февраля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);
11 февраля - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
12,13 февраля - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+);
13,14 февраля – спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);
14 февраля – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+).
Нижегородский театр юного зрителя:
12,13 февраля - спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес"(6+);
13,14 февраля - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);
14 февраля - спектакль по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+).
Нижегородский государственный академический театр кукол:
11 февраля - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);
12,13 февраля - спектакль по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" (6+);
14 февраля - спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга "Слоненок" (6+).
Детский театр "Вера":
9 февраля - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);
12 февраля - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);
13 февраля - спектакль по мотивам швабского фольклора и тюрингских легенд "Сказка о храбром Петере и Куриной фее" (0+);
14 февраля - спектакль "Сказка о молодильных яблоках" (6+).
Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:
14 февраля - концерт, посвященный Дню всех влюбленных, с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина "Серенада большой любви" (12+).
Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":
10 февраля - пластический спектакль, фантасмагория "Фата Морганы" (12+);
13 февраля - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);
14 февраля - хореографический концерт "Твое черное сердце" (16+).
Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:
13 февраля - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);
14 февраля - спектакль кукольного отделения по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом"(6+), спектакль кукольного отделения по пьесе Александра Островского "Снегурочка" (16+).
Нижегородский планетарий им. Гречко:
11 февраля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо зимы" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
12 февраля - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо зимы" (12+);
13 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
14 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Как-то зимним вечерком... (путешествие по спутникам планет-гигантов)" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+).
Музеи
В настоящее время открыты следующие выставки:
Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).
Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);
Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);
Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).
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