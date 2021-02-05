Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 февраля 2021 15:00  [72] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года
08 февраля 2021 12:35  [401] Скульптуру Глеба Никитина и его жены представили в Нижнем Новгороде
08 февраля 2021 11:12  [149] Нижегородские "Росы" выиграли малый Кубок Москвы КВН
06 февраля 2021 18:56  [372] Спектакль Тимура Бекмамбетова планируется показать в Нижнем Новгороде
05 февраля 2021 10:26  [1187] "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
04 февраля 2021 15:57  [413] Более 20 новых уличных работ создадут в Нижнем Новгороде участники фестиваля "Место" в 2021 году
04 февраля 2021 15:11  [400] Выставка нижегородского художника Рудольфа Соснина открылась к юбилею города
04 февраля 2021 14:48  [358] Активная аудитория Wink выросла в несколько раз
04 февраля 2021 12:44  [465] Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле
02 февраля 2021 15:16  [423] Нижегородская консерватория возобновляет концертную деятельность
Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года

08 февраля 2021 15:00  [72] Культура и отдых

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижегородский театр кукол

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 8 по 14 февраля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя": 

9 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
10 февраля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
11 февраля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);
12 февраля - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);
13 февраля - спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+);
14 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

12,13,14 февраля – опера Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро"(16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

9 февраля - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
10 февраля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);
11 февраля - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
12,13 февраля - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+);
13,14 февраля – спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);
14 февраля – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

12,13 февраля - спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес"(6+);
13,14 февраля - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);
14 февраля - спектакль по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

11 февраля - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);
12,13 февраля - спектакль по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" (6+);
14 февраля - спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга "Слоненок" (6+).

Детский театр "Вера":

9 февраля - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);
12 февраля - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);
13 февраля - спектакль по мотивам швабского фольклора и тюрингских легенд "Сказка о храбром Петере и Куриной фее" (0+);
14 февраля - спектакль "Сказка о молодильных яблоках" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

14 февраля - концерт, посвященный Дню всех влюбленных, с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина "Серенада большой любви" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

10 февраля - пластический спектакль, фантасмагория "Фата Морганы" (12+);
13 февраля - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);
14 февраля - хореографический концерт "Твое черное сердце" (16+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

13 февраля - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);
14 февраля - спектакль кукольного отделения по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом"(6+), спектакль кукольного отделения по пьесе Александра Островского "Снегурочка" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

11 февраля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо зимы" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
12 февраля - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо зимы" (12+);
13 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
14 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Как-то зимним вечерком... (путешествие по спутникам планет-гигантов)" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Планетарий Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph