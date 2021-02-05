Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года Культура и отдых

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижегородский театр кукол

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 8 по 14 февраля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

9 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

10 февраля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

11 февраля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);

12 февраля - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

13 февраля - спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+);

14 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

12,13,14 февраля – опера Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро"(16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

9 февраля - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

10 февраля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);

11 февраля - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);

12,13 февраля - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+);

13,14 февраля – спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);

14 февраля – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

12,13 февраля - спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес"(6+);

13,14 февраля - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);

1 4 февраля - спектакль по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

11 февраля - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);

12,13 февраля - спектакль по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" (6+);

14 феврал я - спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга "Слоненок" (6+).

Детский театр "Вера":

9 февраля - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);

12 февраля - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);

13 февраля - спектакль по мотивам швабского фольклора и тюрингских легенд "Сказка о храбром Петере и Куриной фее" (0+);

14 февраля - спектакль "Сказка о молодильных яблоках" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

14 февраля - концерт, посвященный Дню всех влюбленных, с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина "Серенада большой любви" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

10 февраля - пластический спектакль, фантасмагория "Фата Морганы" (12+);

13 февраля - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);

14 февраля - хореографический концерт "Твое черное сердце" (16+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

13 февраля - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);

14 февраля - спектакль кукольного отделения по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом"(6+), спектакль кукольного отделения по пьесе Александра Островского "Снегурочка" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

11 февраля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо зимы" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

12 февраля - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо зимы" (12+);

13 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

14 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Как-то зимним вечерком... (путешествие по спутникам планет-гигантов)" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).