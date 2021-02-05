Нижний сегодня: главные события дня

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Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 88 190 человек, из которых 38 158 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 50 032 – за пределами областного центра.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 8 февраля

По данным на 8 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 88 190 человек, в том числе 465 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 469 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 8 февраля составляет 1.00 (вчера - 1.01).

КРЭТ готов к установке публичных электрозарядных станций в Нижнем Новгороде

"Концерн Радиоэлектронные технологии" подготовил пилотный проект по установке и запуску станций для существующего электротранспорта региона. Сейчас ведутся переговоры с правительством Нижегородской области. Кроме того, стороны рассматривают вопросы развития электрозарядной инфраструктуры в регионе в целом.

НПАТ выбран для обслуживания семи нижегородских маршрутов

"Нижегородпассажиравтотранс" выбран для обслуживания семи нижегородских маршрутов, конкурс на которые был объявлен в январе. На конкурс была подана всего одна заявка – от НПАТ. В связи с этим "Центр безопасности дорожного движения" планирует заключить контракт на перевозку пассажиров с 1 марта по 31 декабря 2021 года с НПАТ. Цена контракта - 42,7 млн рублей.

Нижегородский аэропорт открывает рейсы в Ереван

Улететь в столицу Армении из Нижнего Новгорода можно будет уже с 12 февраля. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Строительство "Школы 800" в Сормовском районе идет в графике

Строительство "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода идет в графике. Об этом сообщил куратор проекта Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос нижегородки, которая выразила опасения, что этот корпус в ближайшее время не откроется.

Нижегородцев предупреждают об очень сильных морозах 9-10 февраля

Температура воздуха в регионе 9 и 10 февраля будет достигать -30°. Это является аномалией, поскольку климатическая норма для текущего времени года варьируется от -9° до -11°.

Минздрав сократил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ в понедельник опубликовало новую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. В новой версии из числа рекомендованных к лечению препаратов исключили азитромицин, а также перечислен список лекарств, которые подходят для лечения COVID-19.

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