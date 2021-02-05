Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 февраля

По данным на 8 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 88 647 человек, в том числе 457 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а нем ранее - 465 новых случаев COVID-19.

Культурно-массовые мероприятия в Нижнем Новгороде предложено отменить из-за морозов

ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" в связи с сильными морозами, которые ожидаются в регионе 9-10 февраля, рекомендует либо отменить, либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года

Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года. В настоящее время организована работа по передаче и регистрации прав и обязательств от застройщика – банкрота ЖК "Воскресенская слобода" региональному фонду.

Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде

Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде. Контракт с победителем конкурса будет заключен на срок с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,4 млн рублей.

Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца

Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась подрядчиком, установившим для сквера на ул.Звездинка ограду, которая покрылась ржавчиной спустя два месяца после установки. Сейчас сотрудники ведомства дают оценку действиям заказчика и подрядчика благоустройства сквера. Также прокуратуре предстоит выяснить, насколько соблюдались права граждан при благоустройстве.

Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году

Ликвидировать свалку планируется в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Сейчас минэкологии Нижегородской области прорабатывает этот вопрос, поскольку необходимо передать участки садового товарищества в собственность Нижегородской области. В настоящее время министерство имущественных отношений региона занимается поиском собственников, чтобы заключить соглашение о выкупе данных земельных участков.

Демонтаж старых конструкций в Александровском саду планируется провести в феврале

Сейчас в рамках реконструкции Александровского сада подрядчик устанавливает строительное ограждение, завозит оборудование и подготавливает строительную площадку. Уже в течение февраля планируется произвести демонтаж старых конструкций и покрытий, а весной начнется прокладка инженерных коммуникаций. Обновленное пространство планируется открыть в августе 2021 года.

ОКН Дом Ляпунова в центре Нижнего Новгорода выставлен на продажу под офисы

Стоимость здания ОКН оценивается в 80 млн рублей. Продавец в объявлении обозначил здание, как "офисное" и указал, что первый этаж и подвал здания можно использовать под размещение банка, поскольку там есть кассовые узлы, комната охраны, оружейная, операционный зал и хранилище.