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Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 10 февраля COVID-19

10 февраля 2021 11:49  [58] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 456 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 457 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 10 февраля, как и днем ранее, составляет 0.98.

По данным на 8 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 89 103 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 753 (вчера - 5 757).

В настоящее время около 3,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,1 тысячу человек лечится в больницах.

При этом уже 81 105 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 444 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 245.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 206 178 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 970 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 184,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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