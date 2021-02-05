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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

10 февраля 2021 13:02  [58] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 89 103 человек, из которых 38 575 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 50 528 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 9 672 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 247 человек), Советский (5 421), Канавинский (3 965), Московский (3 774), Сормовский (3 670), Нижегородский (2 917) и Приокский (2 909).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (6 993 заболевших жителей), Бор (4 641), Павловский (2 518), Балахнинский (2 442), Выксунский (2 126), Городецкий (2 106), Богородский (1 929), Шахунский (1 530), Кулебакский (1 501), Кстовский (1 483), Шатковский (1 425), Володарский (1 281), Лысковский (1 231), Уренский (1 186) районы, а также Арзамас (1 164), Семеновский (1 118) и Навашинский (1 031) районы.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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