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Общество

"Чувство патриотизма закладывается в человеке с детства", - Евгений Люлин

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Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в преддверии Дня защитника Отечества провел урок патриотизма для учеников 10 класса в лицее №21 Дзержинска.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, урок патриотизма прошел в формате дискуссии. Евгений Люлин вместе с учениками обсудил несколько вопросов: с чего начинается любовь к Родине, что такое патриотизм и какими должны быть патриоты своей страны, должен ли патриот считать свою страну лучше других и что он может сделать для нее, какими качествами русского народа можно гордиться.

"Патриотизм – это любовь к Родине. Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений назвал патриотизм подлинной национальной идеей, объединяющей народы нашей великой страны. Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке с детства. Огромная роль в этом процессе принадлежит и семье, и всему обществу, и, конечно, образовательной, культурной политике государства", - рассказал Евгений Люлин.

"Патриотизм – это не просто красивые слова, это, прежде всего дело, служение своей Родине, стране, своему народу. Хорошо учиться, получать больше знаний, быть готовым отдать свои знания и умения стране завтра. Об этом должен помнить каждый", - добавил он.

"Благодаря работе педагогов молодежи передается память поколений, ценности, культура, определяются идеи и видение будущего. Поэтому так важны такие предметы как история, русский язык, литература, культура народов России, основы традиционных религий нашей страны", - отметил председатель Законодательного собрания.

"Конечно, мы принадлежим к разным поколениям, но очень приятно, что представления о патриотизме у нас с ребятами одинаковые. Мы мыслим и чувствуем похоже", - подытожил он.

Напомним, что 15 февраля Евгений Люлин провел встречу с руководителями ветеранских организаций региона. Одной из главных тем обсуждения стало военно-патриотическое воспитание детей. Участники дискуссии отметили, что мероприятия этой направленности нужно проводить систематически, а также создать на базе каждой школы центр, в которых могли бы проводиться просветительские и практические уроки.

Евгений Люлин выступил с инициативой создания при Законодательном собрании координационного совета по работе с ветеранскими организациями.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Патриотизм
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