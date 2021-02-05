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Общество

Стала известна продолжительность резкого потепления до +3° в Нижнем Новгороде

24 февраля 2021 00:01  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики рассказали о продолжительности первой оттепели в Нижнем Новгороде, когда в ближайшие дни воздух прогреется до +3°.

Напомним, что это произойдет в предстоящие выходные. Ранее синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, рассказывали, что на протяжении текущей недели будет аномально холодно, а МЧС и вовсе предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за морозов.

Однако к выходным температура воздуха резко изменится, и если сегодня в среду 24 февраля в ночь было -25°, а днем ожидается -15° и малооблачно; в четверг прогнозируется небольшой снег и -7°, то уже в ночь на пятницу температура воздуха поднимется до +2°, днем и вовсе до +3° и пойдет дождь.

В субботу уже не так тепло – как ночью, так и днем ожидается +1°, но днем синоптики обещают снежную погоду.

В воскресенье слегка похолодает, но всего лишь до -1°, а к понедельнику температура вновь опустится примерно до -13°.

Всю последующую неделю – с 1 по 7 марта температура будет варьироваться от ночных -1° до -13°, до дневных от +2° до -11°. Причем самым холодным днем будет понедельник, когда и ожидается -11°.

Прогноз погоды до конца весны синоптики озвучивали ранее и предупреждали о сложной паводковой ситуации.

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