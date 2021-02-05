Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 28 февраля 2021 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 24 по 28 февраля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

24 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

25 февраля - спектакль по пьесе Александра Гельмана "Скамейка" (16+);

26 февраля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);

27 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

28 февраля - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

24 февраля - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+);

25 февраля - концерт "Героям былых времен" (12+);

26 февраля - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" (0+);

27 февраля - опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+);

28 февраля - балет Владимира Качесова "Безымянная звезда" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

24 февраля - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

25 февраля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);

26,27 февраля - спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы (16+);

27 февраля - спектакль по пьесе Петра Гладилина - "Вышел ангел из тумана" (12+)

28 февраля – спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (6+);

28 февраля - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

26,27 февраля - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье" (12+);

28 февраля - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+);

28 февраля - спектакль по сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

26,27 февраля - спектакль по сказке "Доктор Айболит"(6+);

28 февраля - спектакль по мотивам сказки "Кот в сапогах" (6+).

Детский театр "Вера":

26 февраля - спектакль по мотивам рассказа Максима Горького "Старуха Изергиль" - "Пламя Данко" (12+);

27 февраля - спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);

28 февраля - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

27 февраля - мюзикл Александра Колкера "Труффальдино" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

27 февраля - пластическая пародия "Пойдем в кино?!" (16+);

28 февраля - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);

28 февраля - музыкальная сказка "Трое в лесу спешат на помощь" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

27 февраля - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

25 февраля - концерт дуэта Юн Фэн Шэн "Сны и сказки лунного дракона" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

25 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Розетта" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

26 февраля - программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

27 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);

28 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+),программа "Рассвет космической эры" (12+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо зимы" (6+); программа "Планеты, открытые заново" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), выставка Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Платье с историей" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).