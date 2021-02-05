Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 февраля 2021 11:21  [86] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 28 февраля 2021 года
23 февраля 2021 13:43  [232] Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля
19 февраля 2021 15:59  [305] Навашинский ДК получил на создание виртуального концертного зала 1 млн рублей
19 февраля 2021 12:25  [1004] Новый киноконцертный зал откроется в нижегородском "Рекорде" после реставрации
18 февраля 2021 09:56  [301] Еще 140 нижегородских школьников и студентов посетило выставку "Без срока давности"
17 февраля 2021 16:13  [860] Спектакль "Три мушкетера" покажут в нижегородском театре "Вера"
17 февраля 2021 12:33  [1500] Гастрольная программа фестиваля "Золотая Маска" впервые пройдет в Нижнем Новгороде
16 февраля 2021 18:24  [345] Выставку "Без срока давности" уже посетило около 700 нижегородских школьников и студентов
16 февраля 2021 12:51  [417] Выставка студенческих плакатов откроется в Нижнем Новгороде 28 февраля
15 февраля 2021 18:25  [334] Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 675 человек
Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 28 февраля 2021 года

24 февраля 2021 11:21  [86] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 24 по 28 февраля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя": 

24 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
25 февраля - спектакль по пьесе Александра Гельмана "Скамейка" (16+);
26 февраля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);
27 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);
28 февраля - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

24 февраля - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+);
25 февраля - концерт "Героям былых времен" (12+);
26 февраля - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" (0+);
27 февраля - опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+);
28 февраля - балет Владимира Качесова "Безымянная звезда" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

24 февраля - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);
25 февраля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);
26,27 февраля - спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы (16+);
27 февраля - спектакль по пьесе Петра Гладилина - "Вышел ангел из тумана" (12+)
28 февраля – спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (6+);
28 февраля - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

26,27 февраля - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье" (12+);
28 февраля - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+);
28 февраля - спектакль по сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

26,27 февраля - спектакль по сказке "Доктор Айболит"(6+);
28 февраля - спектакль по мотивам сказки "Кот в сапогах" (6+).

Детский театр "Вера":

26 февраля - спектакль по мотивам рассказа Максима Горького "Старуха Изергиль" - "Пламя Данко" (12+);
27 февраля - спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);
28 февраля - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

27 февраля - мюзикл Александра Колкера "Труффальдино" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

27 февраля - пластическая пародия "Пойдем в кино?!" (16+);
28 февраля - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);
28 февраля - музыкальная сказка "Трое в лесу спешат на помощь" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

27 февраля - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

25 февраля - концерт дуэта Юн Фэн Шэн "Сны и сказки лунного дракона" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

25 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Розетта" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
26 февраля - программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
27 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);
28 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+),программа "Рассвет космической эры" (12+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо зимы" (6+); программа "Планеты, открытые заново" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), выставка Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Платье с историей" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Музыка Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph