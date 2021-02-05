Депутат Леонид Гойхман пообещал оказать помощь всем пострадавшим при взрыве газа Общество

Леонид Гойхман Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман пообещал оказать помощь всем пострадавшим при взрыве газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, пункт временного размещения жителей дома на Мещерском бульваре, где утром 26 февраля произошел взрыв газа, организован при поддержке парламентария.

"Мои помощники уже выехали на место происшествия. Будем оказывать помощь всем нуждающимся", - сказал Леонид Гойхман.

По вопросам организации помощи работает номер приемной парламентария 8 (930) 283 - 44 - 04.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин также поручил главе Нижнего Новгорода оказать помощь пострадавшим при взрыве газа. Всем жильцам дома будет оказана, как медицинская, так и материальная помощь.

Уже известно, что один мужчина в результате взрыва доставлен в больницу, а под завалами могут оставаться еще две женщины.