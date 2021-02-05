Пострадавшие от взрыва газа в доме на Мещере, получат помощь от правительства Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Всем пострадавшим от взрыва газа в доме на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода будет оказана помощь со стороны власти. Такую информацию озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Взрыв газа произошел сегодня утром в доме № 3/2. Бытовой газ взорвался на территории цокольного этажа этого дома в суши-баре "Самурай". Помещение кафе разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили.

От взрыва пострадали три человека. Наибольшие травмы получила молодая женщина, которую извлекли из-под завалов. Сейчас она находится в реанимации. Еще два человека также изначально были доставлены в больницу, но после оказания первой медицинской помощи их отправили домой на амбулаторное наблюдение.

"По предварительным оценкам экспертов, дом находится в состоянии, пригодном для проживания. Документально засвидетельствуем все последствия ущерба и обязательно окажем материальную помощь пострадавшим", - сказал Глеб Никитин.

"Это касается не только жильцов дома, но и коммерческих помещений, и автотранспорта - их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий. Никого не оставим без помощи", - добавил губернатор Нижегородской области.