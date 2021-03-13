Аналитик "Открытие Research" Алексей Тихонов прокомментировал решение ФРС США Бизнес

Управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов прокомментировал мартовское заседание ФРС США.

"Доходность 10-летних казначейских облигаций США заметно выросла – с 1% до 1,6% – с момента предыдущего заседания 26-27 января. Причиной стал рост инфляционных ожиданий участников финансовых рынков. Однако, несмотря на это, по итогам мартовского заседания ФРС США сохранила свою монетарную политику без изменений", - сказал эксперт.



"Прогноз по росту экономики на 2021 год был увеличен на 2,3 п.п. до 6,5% г/г, прогноз по уровню безработицы – снижен на 0,5 п.п. до 4,5%. А прогноз по уровню инфляции по индексу Core PCE вырос на 0,4 п.п. до 2,2% г/г. Однако прогнозы на 2022-2023 гг. остались практически без изменений – и это важно с учетом длительных временных лагов монетарной политики", - пояснил он.

"Таким образом, ФРС действительно отмечает значительный эффект принятого пакета помощи экономике. Однако, в отличие от участников финансовых рынков, считает его влияние на инфляцию и другие макропоказатели временным, то есть не меняющим долгосрочных тенденций. ФРС подтверждает важность принимаемых фискальных мер, которые позволяют поддержать экономику в сложный период и быстрее восстановиться к докризисным уровням. При этом Дж. Пауэлл заявил, что любые изменения в проводимой политике ФРС будут происходить только по достижению целей, подтвержденных экономическими данными. Учитывая, что ФРС прогнозирует, что всплеск инфляции в 2021 году будет временным, вероятно, не стоит ожидать существенного изменения риторики ФРС в текущем году", - добавил Алексей Тихонов.

"ФРС по-прежнему прогнозирует, что текущий уровень учетной ставки сохранится как минимум до конца 2023 года, хотя количество членов ФРС, ожидающих повышения ставки уже в 2023 году, возросло с пяти до семи (из 18). Сохранение низкой ставки на этот период ФРС обосновывает тем, что достижение целей регулятора по рынку труда потребует значительного времени, даже несмотря на изменившийся прогноз на 2021 год. При этом регулятор не видит экономических рисков сохранения низкой ставки, отметив, что экономика США живет в условиях низкий процентных ставок со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов", - продолжил аналитик.

"Однако, до сих пор это не привело к надуванию пузырей на рынке активов или недвижимости. Даже временное превышение инфляцией уровня в 2% не станет триггером для повышения процентной ставки, поскольку при оценке необходимых корректировок в своей монетарной политике ФРС учитывает множество иных факторов", - считает эксперт.

"В отличие от ЕЦБ, ФРС по итогам заседания не стала как-либо реагировать на наблюдаемый рост рыночных доходностей гособлигаций, указав, что по-прежнему считает текущие финансовые условия стимулирующими, а объемы покупок активов достаточными для сохранения этих условий в дальнейшем. ФРС по-прежнему воздерживается от политики прямого вмешательства в ценообразование на рынках, несмотря на ожидания некоторых участников рынков. Отказ от регулирования будет способствовать сохранению волатильности, присущей рынку доходностей казначейских облигаций США, и допускающей движение как в сторону дальнейшего роста доходностей, так и в сторону их снижения", - подытожил Алексей Тихонов.