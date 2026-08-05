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Экономика

«Нижегородское метро» отказалось от закупки Volga K50 за 9 млн рублей

05 августа 2026 13:26 Экономика
«Нижегородское метро» отказалось от закупки Volga K50 за 9 млн рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

«Нижегородское метро» отменило закупку автомобиля Volga K50. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, муниципальное предприятие планировало приобрести новый кроссовер за 9,3 млн рублей в лизинг на пять лет. Оплату планировалось осуществлять за счёт собственных средств предприятия.

В карточке лота 4 августа опубликовано извещение об отмене процедуры. При этом причины принятого решения в документации не уточняются.

Известно, что предприятие является убыточным и регулярно получает субсидии из городского бюджета.

Отметим, что автобаза управления делами регионального правительства намерена приобрести три автомобиля Volga на сумму 13 млн рублей.

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Теги:
Volga Госзакупки Метро
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