«Нижегородское метро» отказалось от закупки Volga K50 за 9 млн рублей

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«Нижегородское метро» отменило закупку автомобиля Volga K50. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Напомним, муниципальное предприятие планировало приобрести новый кроссовер за 9,3 млн рублей в лизинг на пять лет. Оплату планировалось осуществлять за счёт собственных средств предприятия.
В карточке лота 4 августа опубликовано извещение об отмене процедуры. При этом причины принятого решения в документации не уточняются.
Известно, что предприятие является убыточным и регулярно получает субсидии из городского бюджета.
Отметим, что автобаза управления делами регионального правительства намерена приобрести три автомобиля Volga на сумму 13 млн рублей.
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