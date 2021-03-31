"Свобода слова и СМИ – это гарантии, предусмотренные Конституцией", - Игорь Комаров Политика

Игорь Комаров Фото: Аппарат полпреда в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде совещание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.

"Свобода слова и средств массовой информации – один из главных принципов демократического общества, основополагающие гарантии, предусмотренные Конституцией России. Соблюдение прав журналистов – важный показатель состояния общества, их обеспечение является общей задачей федеральных и региональных властей, правоохранительной системы, общественности и журналистского сообщества", - сказал Игорь Комаров, обращаясь к участникам мероприятия.

Он отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом. Нарушение прав журналистов чаще всего выражается в непредоставлении социально значимой информации и несвоевременных ответах на запросы СМИ.

Также полпред обратил внимание на ответственность журналистов перед законом и обществом.

"Важно, чтобы и у журналистов было понимание, какие требования к ним будут предъявлены правоохранительными органами в соответствии с законом, сотрудники редакций должны быть готовы нести ответственность, если они закон нарушат. Журналисты должны быть объективны - их глазами мы видим ситуацию и даем оценку тем или иным событиям", - сказал полномочный представитель.

Подводя итоги дискуссии, Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов.