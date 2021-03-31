Пострадавшим при взрыве газа в доме села Маргуша предоставят новое жилье Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пострадавшим при взрыве газа в доме села Маргуша Дальнеконстантиновского района предоставят новое жилье. Об этом сообщили в районной администрации.

Семье, жилое помещение которой полностью разрушено, будет предоставлено новое жилье такого же метража, как у прежней квартиры. Для обеспечения пострадавших жильем будут выделены средства из резервного фонда области.

По поручению главы региона, семье погибшего ребенка уже оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, выплачена спонсорская помощь в размере 10 тысяч рублей и оказана другая бытовая помощь в виде передачи вещей и мебели.

Напомним, что сообщение о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поступило 19 апреля в 20:43. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа.

В результате ЧП пострадали как минимум 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома в день взрыва газа.