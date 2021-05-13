ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2021 15:15  [39] Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня
18 мая 2021 14:59  [68] Еще один нижегородский ТЦ и две больницы откроют пункты вакцинации от COVID-19
18 мая 2021 14:44  [92] Гордума и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий
18 мая 2021 14:23  [156] Историческое ограждение восстановят на Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде
18 мая 2021 13:51  [134] Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области
18 мая 2021 13:46  [98] Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года
18 мая 2021 13:14  [168] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Жукова
18 мая 2021 12:59  [177] Улицу Алексеевскую перекроют для транспорта 19 мая
18 мая 2021 12:05  [159] Нижегородский водоканал списал жителям региона почти 5 млн рублей пеней
18 мая 2021 11:20  [186] Совет директоров "Теплоэнерго" утвердил стратегию развития предприятия до 2023 года
Общество

Гордума и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий

18 мая 2021 14:44  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, состоялась встреча председателя Гордумы Олега Лавричева с руководством и студентами вуза.

Олег Лавричев высоко оценил опыт международной деятельности НГЛУ и выразил готовность сотрудничать с вузом в вопросах молодежной политики.

На дискуссионной площадке, которая будет частью проекта вуза "Точка кипения", представители студенческого сообщества смогут обсуждать с депутатами городской Думы актуальные проблемы развития столицы ПФО.

По словам ректора НГЛУ Жанны Никоновой, опыт организации данной дискуссионной площадки университет будет транслировать на всю страну с помощью платформы федерального Агентства стратегических инициатив Leader ID.

"Я всегда открыт для диалога, особенно с молодежью. При городской Думе существует молодежная палата, куда входит ровно столько же человек, сколько депутатов в городском парламенте – 35. Кроме того, создан городской совет молодежи – это расширенная площадка для реализации инициатив и проектов разного характера: культурного, социального, нормотворческого. Буквально недавно прошел Форум молодежных нормотворческих инициатив, на котором ребята обсудили с депутатами свои предложения по улучшению жизни в городе", – рассказал Олег Лавричев.

В рамках встречи Олег Лавричев рассказал студентам о работе депутатского корпуса и ответил на их вопросы. Авторам трех лучших вопросов Председатель Гордумы вручил книгу "Нижний Новгород – город трудовой доблести".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph