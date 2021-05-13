Гордума и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, состоялась встреча председателя Гордумы Олега Лавричева с руководством и студентами вуза.

Олег Лавричев высоко оценил опыт международной деятельности НГЛУ и выразил готовность сотрудничать с вузом в вопросах молодежной политики.

На дискуссионной площадке, которая будет частью проекта вуза "Точка кипения", представители студенческого сообщества смогут обсуждать с депутатами городской Думы актуальные проблемы развития столицы ПФО.

По словам ректора НГЛУ Жанны Никоновой, опыт организации данной дискуссионной площадки университет будет транслировать на всю страну с помощью платформы федерального Агентства стратегических инициатив Leader ID.

"Я всегда открыт для диалога, особенно с молодежью. При городской Думе существует молодежная палата, куда входит ровно столько же человек, сколько депутатов в городском парламенте – 35. Кроме того, создан городской совет молодежи – это расширенная площадка для реализации инициатив и проектов разного характера: культурного, социального, нормотворческого. Буквально недавно прошел Форум молодежных нормотворческих инициатив, на котором ребята обсудили с депутатами свои предложения по улучшению жизни в городе", – рассказал Олег Лавричев.

В рамках встречи Олег Лавричев рассказал студентам о работе депутатского корпуса и ответил на их вопросы. Авторам трех лучших вопросов Председатель Гордумы вручил книгу "Нижний Новгород – город трудовой доблести".