Минтранс подтвердил планы по строительству еще оного моста через Оку в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области подтвердило планы по строительству еще одного автомобильного моста через Оку в Нижнем Новгороде.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в министерстве, переправа станет частью дублера проспекта Гагарина. О том, что в составе дублера будет построен мост, сообщалось в сентябре прошлого года, когда стала известна сумма, необходимая для самого дублера – это около 47 млрд рублей. Стоимость моста оценивается в 8,6 млрд рублей.

Как рассказали в Минтрансе, мост входит в состав IV очереди дублера. Автодорога по плану должна объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Ранее предполагалось, что дублер будет построен на средства от выпуска инфраструктурных облигаций.

Для возведения мостового перехода рассматривается несколько вариантов финансирования, в том числе в раках государственно-частного партнерства или инфраструктурного кредита.

В Минтрансе добавили, что мост станет частью IV очереди дублера, конкурс по выбору разработчика проекта которого состоится в III квартале 2021 года. В настоящее время согласовывается стоимость IV очереди дублера.

Выбор подрядчика для возведения моста состоится после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Напомним, что протяженность переправы составит около 2 км. Предполагается, что проезд по мосту будет платным, а одну бесплатную полосу выделят для общественного транспорта.