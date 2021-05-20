Минтранс подтвердил планы по строительству еще оного моста через Оку в Нижнем Новгороде

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области подтвердило планы по строительству еще одного автомобильного моста через Оку в Нижнем Новгороде.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в министерстве, переправа станет частью дублера проспекта Гагарина. О том, что в составе дублера будет построен мост, сообщалось в сентябре прошлого года, когда стала известна сумма, необходимая для самого дублера – это около 47 млрд рублей. Стоимость моста оценивается в 8,6 млрд рублей.
Как рассказали в Минтрансе, мост входит в состав IV очереди дублера. Автодорога по плану должна объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Ранее предполагалось, что дублер будет построен на средства от выпуска инфраструктурных облигаций.
Для возведения мостового перехода рассматривается несколько вариантов финансирования, в том числе в раках государственно-частного партнерства или инфраструктурного кредита.
В Минтрансе добавили, что мост станет частью IV очереди дублера, конкурс по выбору разработчика проекта которого состоится в III квартале 2021 года. В настоящее время согласовывается стоимость IV очереди дублера.
Выбор подрядчика для возведения моста состоится после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.
Напомним, что протяженность переправы составит около 2 км. Предполагается, что проезд по мосту будет платным, а одну бесплатную полосу выделят для общественного транспорта.
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