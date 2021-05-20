Ледовая арена может быть построена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовая арена может быть построена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Согласно информации, он рассказал на марафоне "Новое Знание", что нижегородские власти ведут переговоры с инвестором по заключению договора концессии.

"Мы рассматриваем сейчас частную концессионную инициативу по строительству ледового дворца в Автозаводском районе. Напомню, что это традиционный район развития хоккея", - передает ТАСС слова главы Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев отметил, что в случае строительства ледовой арены в Автозаводском районе необходимость в ледовом дворце на Стрелке отпадет.

Напомним, что универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом планировалось построить около стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке. В состав комплекса должна была войти основная ледовая арена вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена на 250 зрителей; зал для игры в керлинг на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Проект прошел экспертизу зимой 2020 года. Стоимость строительства объекта оценивалась в 10,9 млрд рублей. Большую часть планировалось выделить из федерального бюджета. В 2020 году город получил субсидию в размере 500 млн рублей. Однако, в последствии, она была отозвана из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее в региональном минспорта сообщали, что строительство дворца будет осуществляться по государственно-частному партнерству. Затем правительство региона прорабатывало вопрос по поиску концессионера для возведения и дальнейшей эксплуатации объекта.