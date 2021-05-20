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Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
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02 июня 2021 20:00  [226] Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
02 июня 2021 19:27  [177] Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики
02 июня 2021 19:21  [192] Пляж у Мещерского озера очистили от мусора после жалоб нижегородцев губернатору в соцсетях
02 июня 2021 18:32  [207] Росприроднадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки в Московском районе
02 июня 2021 17:52  [254] В Нижегородской области состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”
02 июня 2021 17:38  [216] Нижегородцев приглашают присоединиться к форуму социально-предпринимательских проектов “Территория ритма”
02 июня 2021 16:55  [287] Открытие остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли
02 июня 2021 16:10  [260] Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят за 29 млн рублей
02 июня 2021 15:38  [480] Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ при подготовке к 800-летию
02 июня 2021 15:13  [252] Новый элемент-символ не планируется размещать на крыше Нижегородской ярмарки
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

01 июня 2021 19:34  [415] Общество
Новые сходы грунта под жилыми домами произошли в селе Караулово

Обвал почвы под жилыми домами снова зафиксированы в деревне Караулово Нижегородской области. Об этом сообщил глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков в своем аккаунте в Instagram. Он рассказал, что процессы продолжаются, и дожди способствовали появлению новых трещин.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что ещё один дом сполз в овраг. Это уже третий дом, который пострадал от систематического схода грунта.

Первый городской электробус запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею

Первый маршрут городского электробуса появится в Нижнем Новгороде в рамках юбилейных мероприятий летом 2021 года. Он свяжет аэропорт "Стригино", железнодорожную платформу "Стригино" и станцию метро "Парк культуры". Кроме того, стало известно, что первые электрозарядные станции в столице Приволжья начнут работать уже 10 июня.

Программа временного трудоустройства несовершеннолетних стартовала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 1 июня стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году планируется организовать около 400 временных рабочих мест для подростков. При четырёхчасовом рабочем дне и пятидневной занятости они смогут заработать 6907,68 рублей.

Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году

1 июня подведены итоги рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru. По словам мэра города Юрия Шалабаева, было отобрано 30 территорий. В список попали в том числе сквер у стадиона "Водник", Советская площадь, территории у Карповской церкви и у стадиона “Радий”, улица Коминтерна и другие. При этом, отметил мэр, этот список не окончательный.

Более 40 нарушений природоохранного законодательства выявлено Росприроднадзором на ПАО "ГАЗ"

Многочисленные нарушения были выявлены в ходе плановой проверки - после осмотра территории ГАЗа, изучения экологической документации и отбора проб воздуха, воды и почвы. Специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что ПАО "ГАЗ" осуществляет свою производственную деятельность с многочисленными отступлениями от норм и требований природоохранного законодательства. Всего по итогам проверки зафиксировано 43 нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления.

Самый большой в мире университетский кампус может появиться в Борской пойме

ГК "Русские инвестиции" разработала концепцию развития Борской поймы и соседних территорий по заказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что речь идет не о бизнес-проекте, а о создании практически нового города под названием Паркоград "Нижний". Его планируется построить на территории площадью 5,4 тысяч га.

Некачественное оливковое масло обнаружили в Нижегородской области

Согласно информации, при исследовании "Extra Virgin olive oil and derivatives" (оливковое масло нерафинированное высший сорт) сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр" обнаружили несоответствие по перекисному числу согласно техрегламенту.

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Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
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