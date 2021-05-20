Нижний сегодня: главные события дня Общество

Обвал почвы под жилыми домами снова зафиксированы в деревне Караулово Нижегородской области. Об этом сообщил глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков в своем аккаунте в Instagram. Он рассказал, что процессы продолжаются, и дожди способствовали появлению новых трещин.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что ещё один дом сполз в овраг. Это уже третий дом, который пострадал от систематического схода грунта.

Первый городской электробус запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею



Первый маршрут городского электробуса появится в Нижнем Новгороде в рамках юбилейных мероприятий летом 2021 года. Он свяжет аэропорт "Стригино", железнодорожную платформу "Стригино" и станцию метро "Парк культуры". Кроме того, стало известно, что первые электрозарядные станции в столице Приволжья начнут работать уже 10 июня.

Программа временного трудоустройства несовершеннолетних стартовала в Нижнем Новгороде



В Нижнем Новгороде с 1 июня стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году планируется организовать около 400 временных рабочих мест для подростков. При четырёхчасовом рабочем дне и пятидневной занятости они смогут заработать 6907,68 рублей.

Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году

1 июня подведены итоги рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru. По словам мэра города Юрия Шалабаева, было отобрано 30 территорий. В список попали в том числе сквер у стадиона "Водник", Советская площадь, территории у Карповской церкви и у стадиона “Радий”, улица Коминтерна и другие. При этом, отметил мэр, этот список не окончательный.

Более 40 нарушений природоохранного законодательства выявлено Росприроднадзором на ПАО "ГАЗ"

Многочисленные нарушения были выявлены в ходе плановой проверки - после осмотра территории ГАЗа, изучения экологической документации и отбора проб воздуха, воды и почвы. Специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что ПАО "ГАЗ" осуществляет свою производственную деятельность с многочисленными отступлениями от норм и требований природоохранного законодательства. Всего по итогам проверки зафиксировано 43 нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления.

Самый большой в мире университетский кампус может появиться в Борской пойме



ГК "Русские инвестиции" разработала концепцию развития Борской поймы и соседних территорий по заказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что речь идет не о бизнес-проекте, а о создании практически нового города под названием Паркоград "Нижний". Его планируется построить на территории площадью 5,4 тысяч га.

Некачественное оливковое масло обнаружили в Нижегородской области



Согласно информации, при исследовании "Extra Virgin olive oil and derivatives" (оливковое масло нерафинированное высший сорт) сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр" обнаружили несоответствие по перекисному числу согласно техрегламенту.