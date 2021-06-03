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Общество

Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего Новгорода

11 июня 2021 11:41  [51] Общество
Мария Жеденова на маршруте Окская тропа

Мария Жеденова на маршруте Окская тропа

Фото: из группы проекта в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в рамках финала всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства", который проходил на Нижегородской ярмарке 9-10 июня 2021 года. 

"Меня заинтересовал проект "Окская тропа". Он  предусматривает пеший поход вдоль Оки, но его маршрут не доходил до Нижнего Новгорода. Мы с конкурсантом обсудили вопрос, чтобы продлить его до нашего города. У нас есть прекрасный парк площадью 52 гектара на берегу Оки, который сейчас благоустраивается. Его благоустройство - подарок к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, представитель турбизнеса Мария Жеденова защищала на конкурсе экологический семейный фестиваль "Окская тропа", который проводится на одноименном туристическом маршруте в Нижегородской области. Фестивалем предусмотрены различные активности, как, например, спортивные соревнования и приключенческая мультигонка. Также участники могут пройти по локациям самого маршрута. По ее словам, перед организаторами фестиваля стоит задача достигнуть цифры в 3,5 тысячи участников. Нижегородка вышла в финал, но не заняла призового места.

Напомним также, что в прошлом сезоне конкурса нижегородский маршрут "Окская тропа" вошел в число лучших проектов. Его представлял Павел Шестаков. Маршрут на тот момент существовал уже третий год, но являлся социальным проектом. На конкурсе "Мастера гостеприимства" нижегородец презентовал его в качестве продукта сферы туристического бизнеса: на маршруте будет выделено несколько зон, по которым предлагается проводить экскурсионные туры.

СПРАВКА:

Окская тропа - это маркированный маршрут вдоль Оки протяженностью 90 км в Павловском и Богородском районах. Он разработан на основе исторических данных. Известно, что во второй половине 16 века на Оке был организован Волжский торговый путь в связи с присоединением Казани и Астрахани Иваном Грозным. Кроме того, по берегу Оки проходили Старо-Московский и Владимирский почтовые тракты. Более подробно изучить маршрут можно здесь.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства. Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

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Теги:
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