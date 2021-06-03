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Происшествия

Ещё два человека утонули в водоёмах Нижегородской области 29 июня

29 июня 2021 19:45  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Печальная статистика несчастных случаев на воде во вторник, 29 июня, пополнилась ещё двумя эпизодами. Теперь их общее количество выросло до 33. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, в 16:00 поступило сообщение о происшествии в Арзамасе. Там в пруду, расположенном по адресу ул. Короленко 2, утонул мужчина. Его тело извлекли местные жители. Личность пострадавшего и обстоятельства его гибели устанавливаются.

Кроме того, в 17:30 на пульт служб быстрого реагирования в Нижнем Новгороде поступила информация о несчастном случае на Гребном канале. В месте, не оборудованном для купания, был обнаружен утонувший мужчина. Его достали из воды случайные свидетели. Личность погибшего также устанавливается.

Напомним, в связи с участившимися несчастными случаями на воде, МКУ “Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода” настоятельно рекомендует жителям города купаться только на оборудованных пляжах, поскольку на них дежурят спасатели.

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Теги:
Купальный сезон МЧС Утонувшие
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