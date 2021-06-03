Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2021 12:52  [26] ЦУР Нижегородской области поможет избиркому выявлять фейки о выборах в интернете
09 июля 2021 12:31  [75] Обнародованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 июля
09 июля 2021 12:24  [90] Роспотребнадзор подтвердил наличие гельминтов церкарии в озере Земснаряд
09 июля 2021 12:10  [127] Памятник физику Жоресу Алферову могут установить в Нижнем Новгороде
09 июля 2021 11:16  [162] "Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - Глеб Никитин
09 июля 2021 10:51  [144] Более 86 млн рублей выделят на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде
09 июля 2021 10:44  [143] Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году
09 июля 2021 08:42  [211] Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
08 июля 2021 19:15  [526] Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду
08 июля 2021 18:52  [481] Память директора Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Надежды Белик предложили увековечить
Общество

Обнародованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 июля

09 июля 2021 12:31  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 529 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 9 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 9 июля составляет 1.17 (вчера - 1.18).

По данным на 9 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 128 849 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 837 (вчера - 5 730).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 556 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 394 человека, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 456.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 017 680 человек, в том числе за последние сутки протестированы 11 259 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph