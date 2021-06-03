Обнародованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 529 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 9 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 9 июля составляет 1.17 (вчера - 1.18).

По данным на 9 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 128 849 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 837 (вчера - 5 730).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 556 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 394 человека, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 456.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 017 680 человек, в том числе за последние сутки протестированы 11 259 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса .



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий , на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.