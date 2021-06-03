Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2021 18:36  [93] Глеб Никитин и Евгений Дитрих посетили выставочное пространство "Река-Река"
10 июля 2021 15:00  [337] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19
10 июля 2021 12:57  [365] Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля
10 июля 2021 12:32  [189] Водоснабжение в Ворсме планируется наладить за счёт регионального бюджета
10 июля 2021 11:38  [219] Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе
10 июля 2021 09:44  [231] Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона
10 июля 2021 09:19  [228] МВД совместно с образовательными учреждениями организует уроки кибербезопасности
09 июля 2021 19:13  [531] Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон"
09 июля 2021 18:42  [491] Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные
09 июля 2021 17:50  [397] Студенты из Узбекистана будут дистанционно учиться в ПИМУ
Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19

10 июля 2021 15:00  [337] Общество
Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 527 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано рекордные 529 новых случаев COVID-19.

По данным на 10 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 129 376 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 945 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 389 человек, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 484.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph