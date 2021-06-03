Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Еще 527 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано рекордные 529 новых случаев COVID-19.
По данным на 10 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 129 376 человек.
На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 945 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 389 человек, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 484.
Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.
Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.
Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.
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