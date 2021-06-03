Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19 Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 10 июля COVID-19

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 527 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано рекордные 529 новых случаев COVID-19.

По данным на 10 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 129 376 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 945 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 389 человек, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 484.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса .



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий , на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.