Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 июля

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 524 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 522 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 13 июля составляет 1.12 (вчера также - 1.12).

По данным на 13 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 130 947 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 120 143 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 390 человек, а 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 567.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 047 205 человек, в том числе за последние сутки протестированы 9 049 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Кроме этого, возобновлен бесплатный проезд для медиков и волонтеров

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Помимо этого в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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