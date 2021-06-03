Пассажиропоток нижегородского аэропорта "Стригино" вырос на 159% за 2021 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный аэропорт "Стригино" за первое полугодие 2021 года обслужил около 530 тысяч пассажиров. Это на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Более того, пассажиропоток за первые шесть месяцев текущего года на 8% превзошёл показатели первого полугодия 2019 года - ещё до начала пандемии.

Прирост пассажиропотока зафиксирован в основном на внутрироссийских направлениях: рейсами в российские города воспользовались 457 тыс. человек. В сравнении с первым полугодием 2020 года этот показатель вырос в полтора раза, по сравнению с тем же периодом 2019 года – прирост составил 25%.

Чаще остальных нижегородцы пользовались авиаперелётами в Москву и Санкт-Петербург, а также на курорты российского юга. Популярны были Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара.

Но при этом, из-за коронавирусных ограничений существенно сократился пассажиропоток за границу. Так, первый международный рейс после перерыва был выполнен только в феврале. К концу июня количество международных направлений из Стригина достигло 14 - в Баку, Бишкек, Ош, Душанбе, Ереван, Минск, Анталью, Каир, Фергану, Шарджу, Худжанд, Куляб, Ларнаку и Пафос. Международными авиарейсами за первое полугодие 2021 года воспользовались более 70 тысяч пассажиров - это 58,7% от показателей 2019 года.

Всего за это время прямые регулярные пассажирские перевозки из Стригино осуществляли 14 авиакомпаний по 30 направлениям, отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, с недавнего времени количество рейсов в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода увеличили до четырёх в день. А количество рейсов на Кипр из Стригина выросло до трёх в неделю. Кроме того, с 23 июня после перерыва возобновились перелёты в Турцию.