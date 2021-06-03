Пяти образовательным учреждениям в Нижнем Новгороде обновят фасады к 800-летию Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов проинспектировал работы по ремонту фасадов пяти образовательных учреждений, которые ведутся в рамках подготовки к 800-летию города. Чиновник отметил высокую готовность объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Готовность объектов на сегодняшний день составляет порядка 95%. Подрядчики намерены уложиться в запланированные сроки ко Дню города при работах над фасадами клуба детского творчества "Агнесс", детских садов № 22 и 31, гимназии №14 и центра детского творчества Канавинского района. Кроме того, к сентябрю будет отреставрирован фасад гимназии №13.

В частности, в Сормове уже завершена реконструкция фасада клуба детского творчества "Агнесс", который размещается в здании бывшего кинотеатра "Ракета" 1958 года постройки. Теперь подрядчику предстоит отремонтировать крыльцо, витражные окна и заменить входные двери.

И. о. директора центра "Агнес" Елена Воробьева рассказала, что фасад здания не ремонтировался с момента постройки ни разу. При планировании работ постарались сохранить исторический облик сооружения и ориентировались на старые фотографии. Поэтому цвет фасада был выбран максимально приближенный к первоначальному.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что на подготовку к новому учебному году со стороны муниципалитета направлены более 800 млн рублей. Сюда входят и ремонтные работы, и приобретение оборудования, и обустройство пищеблоков, и обеспечение безопасности в школах.

Ранее сообщалось, что более 1 500 фасадов отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом. 425 из отремонтированных зданий – жилые дома.

Кроме того, по обращению нижегородцев приводят в порядок фасад и крышу школы №3, расположенной по адресу Маслякова, 1. Уникальное здание постройки 1903 года отремонтируют также к середине июля, а потом его украсят архитектурно-художественной подсветкой

Напомним, в центре Нижнего Новгорода по программе капитального ремонта будет отремонтировано 11 домов-объектов культурного наследия. На эти цели из областного бюджета выделено 120 млн рублей.