"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2021 13:34  [5] Завод "Красное Сормово" оштрафовали за несанкционированную свалку
05 августа 2021 13:14  [71] Музыкальный фонтан монтируют у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде
05 августа 2021 12:58  [94] Кабинеты врачей, отделения неврологии и терапии отремонтировали в Нижегородском госпитале ветеранов войн
05 августа 2021 12:33  [101] Пяти образовательным учреждениям в Нижнем Новгороде обновят фасады к 800-летию
05 августа 2021 11:32  [186] Новый рекорд: 552 случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области 5 августа
05 августа 2021 10:18  [218] Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 5 августа
04 августа 2021 19:20  [450] "Борщевой набор" стал доступнее: в регионах работают меры по снижению цен
04 августа 2021 18:40  [455] Несанкционированную свалку ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода
04 августа 2021 18:24  [441] Более 240 населенных пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья"
04 августа 2021 18:04  [463] Сквер на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства
Общество

Пяти образовательным учреждениям в Нижнем Новгороде обновят фасады к 800-летию

05 августа 2021 12:33  [101] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов проинспектировал работы по ремонту фасадов пяти образовательных учреждений, которые ведутся в рамках подготовки к 800-летию города. Чиновник отметил высокую готовность объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Готовность объектов на сегодняшний день составляет порядка 95%. Подрядчики намерены уложиться в запланированные сроки ко Дню города при работах над фасадами клуба детского творчества "Агнесс", детских садов № 22 и 31, гимназии №14 и центра детского творчества Канавинского района. Кроме того, к сентябрю будет отреставрирован фасад гимназии №13.

В частности, в Сормове уже завершена реконструкция фасада клуба детского творчества "Агнесс", который размещается в здании бывшего кинотеатра "Ракета" 1958 года постройки. Теперь подрядчику предстоит отремонтировать крыльцо, витражные окна и заменить входные двери.

И. о. директора центра "Агнес" Елена Воробьева рассказала, что фасад здания не ремонтировался с момента постройки ни разу. При планировании работ постарались сохранить исторический облик сооружения и ориентировались на старые фотографии. Поэтому цвет фасада был выбран максимально приближенный к первоначальному.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что на подготовку к новому учебному году со стороны муниципалитета направлены более 800 млн рублей. Сюда входят и ремонтные работы, и приобретение оборудования, и обустройство пищеблоков, и обеспечение безопасности в школах.

Ранее сообщалось, что более 1 500 фасадов отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом. 425 из отремонтированных зданий – жилые дома.

Кроме того, по обращению нижегородцев приводят в порядок фасад и крышу школы №3, расположенной по адресу Маслякова, 1. Уникальное здание постройки 1903 года отремонтируют также к середине июля, а потом его украсят архитектурно-художественной подсветкой

Напомним, в центре Нижнего Новгорода по программе капитального ремонта будет отремонтировано 11 домов-объектов культурного наследия. На эти цели из областного бюджета выделено 120 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Ремонтные работы Фасады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph