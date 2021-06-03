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Общество

Фонтан у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде заработает 12 августа

08 августа 2021 15:38  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музыкальный фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде заработает 12 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"Еще один городской фонтан готовится к запуску. С 12 августа он будет работать на площади перед "Юпитером". Очень круто сделан!", - написал глава региона.

(фото из соцсети Instagram, Глеб Никитин)

Напомним, что новый фонтан появился на месте старого, который не работал многие годы. Это "сухой" фонтан круглой формы.

Отметим, что осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией собственник убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект. В апреле ООО "Юпитер" представил в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города проект благоустройства территории.

Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.

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Теги:
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