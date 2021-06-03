Фонтан у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде заработает 12 августа

Музыкальный фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде заработает 12 августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
"Еще один городской фонтан готовится к запуску. С 12 августа он будет работать на площади перед "Юпитером". Очень круто сделан!", - написал глава региона.
Напомним, что новый фонтан появился на месте старого, который не работал многие годы. Это "сухой" фонтан круглой формы.
Отметим, что осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией собственник убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект. В апреле ООО "Юпитер" представил в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города проект благоустройства территории.
Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.
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