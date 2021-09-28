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Десять московских б/у трамваев из новой партии уже доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 октября.
Депутаты поддержали передачу 35 трамвайных вагонов "Татра Т-3" в собственность города. Инициатором передачи выступает администрация Нижнего Новгорода.
Как рассказал Сергей Егоров, на транспортировку 10 вагонов в Нижний Новгород МП "Нижегородэлектротранс" было затрачено 745 тысяч рублей. На транспортировку остальных вагонов заложено 2,6 млн рублей.
По его словам, трамвайные вагоны находятся в работоспособном состоянии. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе "Мосгортранса" в 2018-2020 годах.
Напомним, это уже четвертая партия б/у трамваев, полученная на безвозмездной основе из Москвы. Первую партию из 11 трамвайных вагонов доставили в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Третью - в мае 2021 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".
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