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Общество

Десять московских б/у трамваев из новой партии уже доставлены в Нижний Новгород

21 октября 2021 11:58  [136] Общество

Фото: скриншот презентации КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять московских б/у трамваев из новой партии уже доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 октября.

Депутаты поддержали передачу 35 трамвайных вагонов "Татра Т-3" в собственность города. Инициатором передачи выступает администрация Нижнего Новгорода.

Как рассказал Сергей Егоров, на транспортировку 10 вагонов в Нижний Новгород МП "Нижегородэлектротранс" было затрачено 745 тысяч рублей. На транспортировку остальных вагонов заложено 2,6 млн рублей. 

По его словам, трамвайные вагоны находятся в работоспособном состоянии. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе "Мосгортранса" в 2018-2020 годах.

Напомним, это уже четвертая партия б/у трамваев, полученная на безвозмездной основе из Москвы.  Первую партию из 11 трамвайных вагонов доставили в ноябре 2018 года, вторую партию из 10 вагонов - в августе 2020 года. Третью - в мае 2021 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".

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Теги:
Имущество Трамвай Транспорт
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