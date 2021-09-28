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Около 800 заболевших COVID-19 снова выявлено в Нижегородской области

04 ноября 2021 12:48  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 799 новых случаев инфицирования COVID-19. Данные на 4 ноября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 3 ноября, было зарегистрировано 807 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом, всего месяц назад число инфицированных за сутки составляло менее 600 человек.

Всего, по оперативным данным, на 4 ноября в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 194 424 ​человек.

При этом, на сегодняшний день от коронавируса вылечилось 173 303 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 273 человека.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом не сокращается и на 4 ноября пополнилась 40 новыми случаями. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 7 876.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четв`ртой волны COVID-19 в Нижегородской области ещё в сентябре. Он не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдёт вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Нижегородцев старше 60 лет отправили на обязательную самоизоляцию.

В это время волонтёры акции "Мы вместе" оказывают помощь медикам в поликлиниках и больницах Нижегородской области, а также ##https://www.niann.ru/?id=571463#доставляют## продукты и медикаменты всем нуждающимся. Также врачам в нижегородских больницах помогают 560 студентов ПИМУ.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Медицина и здоровье
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