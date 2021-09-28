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Общество

Нижегородские добровольцы на личных автомобилях довозят врачей до пациентов и доставляют лекарства

08 ноября 2021 18:18  [51] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Автоволонтёры, присоединившиеся к движению "Волонтёры Победы",помогают медицинским учреждениям Нижнего Новгорода в период коронавируса. Так, 25 добровольцев на своих автомобилях развозят лекарства, доставляют биоматериал до лабораторий и помогают врачам добираться до пациентов. Это позволяет отработать большее количество вызовов.

Так, 8 ноября добровольцы работали в городской поликлинике №4 Канавинского района.

"Сейчас медицинские организации, в первую очередь поликлиники, работают с увеличенной нагрузкой. Это связано с повышением заболеваемости коронавирусом, продолжающейся диспансеризацией и вакцинацией. На всех этих направлениях требуются дополнительные ресурсы. Волонтёры Победы активно помогают, и мы очень рады этой помощи. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться", - рассказала главный врач городской поликлиники №4 Канавинского района Инна Пудова.

Как уточнили в НРО ВОД "Волонтёры Победы", за одной поликлиникой закреплены один или два человека. Всего же добровольцы оказывают помощь в 20 медицинских учреждениях.

Оказание помощи требуется ежедневно.

Для того чтобы стать автоволонтёром, необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф;
2. Дождаться звонка специалиста из регионального отделения;
3. Пройти собеседование.

При отсутствии возможности пройти регистрацию на сайте необходимо обратиться по телефону 8 (831) 410-81-10 или написать сообщение в группе во "ВКонтакте" "Волонтёры Победы. Нижегородская область".

Напомним, в Нижегородской области все волонтёрские организации объединились для помощи жителям региона в сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Добровольцы оказывают помощь людям, которые соблюдают самоизоляцию.

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Теги:
больницы Волонтеры Коронавирус
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