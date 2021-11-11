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Форвард нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук открыл счет в игре сборной России. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, в заключительной встрече на кубке Германии Олимпийская сборная России уступила команде Швейцарии со счетом 2:3. Нападающий нижегородского "Торпедо" смог отличиться, когда его команда имела на одного игрока больше, чем у соперника.
Другой игрок клуба Артур Тянулин также принимал участие в матче, но результативных очков не набрал.
Напомним, что он результативно дебютировал в матче 11 ноября.
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