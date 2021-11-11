НГЛУ открывает набор на программы переподготовки в сфере туризма, маркетинга и раннего обучения иностранным языкам

Программы ИНО НГЛУ разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных вузом в этом году
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Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова открывает набор на инновационные программы профессиональной переподготовки в сфере туризма, маркетинга и раннего обучения иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Согласно информации, Институт непрерывного образования (ИНО) НГЛУ разработал ряд программ, направленных на развитие навыков и компетенций, необходимых в условиях современного и постоянно развивающегося общества. Программы были разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных лингвистическим университетом за 2021 год. В соответствии с аналитикой, наиболее востребованными направлениями по подготовке профессиональных кадров стали: маркетинг и психология бизнеса, внутритерриториальный туризм и образование с использованием новейших цифровых технологий.
ИНО НГЛУ открывает набор на программы:
Отличительными чертами программ является сочетание творческого подхода в генерации идей и их реализации с использованием Phygital и Digital инструментов.
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