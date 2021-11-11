НГЛУ открывает набор на программы переподготовки в сфере туризма, маркетинга и раннего обучения иностранным языкам Общество

Программы ИНО НГЛУ разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных вузом в этом году Фото: пресс-служба вуза

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова открывает набор на инновационные программы профессиональной переподготовки в сфере туризма, маркетинга и раннего обучения иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, Институт непрерывного образования (ИНО) НГЛУ разработал ряд программ, направленных на развитие навыков и компетенций, необходимых в условиях современного и постоянно развивающегося общества. Программы были разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных лингвистическим университетом за 2021 год. В соответствии с аналитикой, наиболее востребованными направлениями по подготовке профессиональных кадров стали: маркетинг и психология бизнеса, внутритерриториальный туризм и образование с использованием новейших цифровых технологий.

ИНО НГЛУ открывает набор на программы:

"Инновационные технологии маркетинга" – повышение маркетинговой грамотности в коллаборации с изучением технологий искусственного интеллекта и эмоциональной составляющей процесса привлечения клиентов.

"Устойчивый туризм в интересах развития территории" – профессиональная переподготовка специалистов туристической сферы, помогающая сформировать необходимые компетенции, готовность к разработке и проведению комплекса мероприятий по работе с клиентами таких специальностей, как менеджер по туризму, туроператор, турагент, экскурсовод, гид, администратор гостиницы, специалист по клиентскому сервису, специалист по санаторно-курортному делу, организатор досуга, аниматор, маркетолог в области туризма.

"Методика раннего обучения иностранному языку. Управление цифровым классом" – программа, аккредитованная по европейским стандартам гарантии качества образования ESG–ENQA. Будущие преподаватели обогащают свой профессиональный арсенал владением новейшими цифровыми технологиями в организации современной образовательной среды.

Отличительными чертами программ является сочетание творческого подхода в генерации идей и их реализации с использованием Phygital и Digital инструментов.