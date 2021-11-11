Новый общественный туалет появится на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде в 2022 году

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Новый общественный туалет появится на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе городской администрации.
"На улице Горбатовской нет канализации, поэтому рассматриваются варианты устройства общественного туалета с антисептиком или установка мобильных туалетных кабин", - рассказали в ведомстве.
Напомним, благоустройство первой и второй очереди озер Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде было выполнено в 2019 году. Тогда был установлен деревянный настил вдоль озера и деревянный наплавной понтон, обустроен подход к роднику. В парке появилась спортивная площадка, детские игровые элементы, а также были установлены лавочки, урны, инфостенды и туалетные модули.
Ранее сообщалось что туалет в Светлоярском парке Нижнего Новгорода заработает весной.
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