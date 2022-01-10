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Общество

Глеб Никитин сообщил о закрытии своей страницы в Instagram

11 марта 2022 16:20  [100] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин сообщил о закрытии своей страницы в Instagram. Об этом губернатор Нижегородской области написал в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, что 11 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram.

Глава региона напомнил, что еще 2 марта открыл страницу в соцсети "Вконтакте" и Telegram-канал. Именно там сейчас публикуется информация о работе губернатора и правительства.

Там же можно задавать вопросы, адресованные региональному правительству. На многие сообщения нижегородцев отвечает сам Глеб Никитин или профильные министерства и официальные представители власти и ответственных служб.

Также губернатор сообщил, что только за прошлый год с помощью Instagram было решено 25 тысяч вопросов. В этом году - больше 5 тысяч.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также создал страницу в соцсети "Вконтакте" и Telegram-канал.

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Теги:
Глеб Никитин Социальные сети
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