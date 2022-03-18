Ольга Щетинина: "Мы уделяем особое внимание мерам социальной поддержки" Общество

Ольга Щетинина Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия", прокомментировала решения регионального парламента, направленные на поддержку экономики и граждан в нынешних условиях.

"Сегодня депутаты всех фракций работали в едином ключе и за бюджет проголосовали единогласно, так как принятые решения носят важный социальный характер. Это, например, лекарственное обеспечение льготников и оплата труда медиков в "красных" зонах, более 1 млрд рублей - на расселение ветхого фонда и решение проблем дольщиков. Выделены средств на выполнение плана по сохранению социальной стабильности, который в ежедневном режиме реализуется правительством в регионе. К решениям федерального уровня мы добавляем региональные, создавая, насколько это сейчас возможно, для нижегородских предприятий, для малого бизнеса и социальный сферы комфортные условия", - рассказала Ольга Щетинина.

Она добавила, что считает особенно важным создание центра управления трудовыми ресурсами Нижегородской области "ОКА" ("Областное кадровое агентство")

"Центр дает возможность оперативно реагировать на ситуацию, складывающуюся на рынке труда региона. Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), который уже зарекомендовал себя качественными решениями в управлении трудовыми ресурсами, сейчас открывает важное для региона направление работы в данной сфере", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания.

Ольга Щетинина подчеркнула, что в регионе продолжается реализация программ инфраструктурного развития, таких как строительство и капитальный ремонт школ, модернизация первичного звена здравоохранения, строительство метро.

"Такой позиции придерживается губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, и она же поддержана на федеральном уровне. Именно это позволит максимально сохранить рабочие места и добавить новые возможности для развития экономики региона. При этом особое внимание мы уделяем мерам социальной поддержки граждан. Мы понимаем, что цены на ряд товаров растут, уже есть решение на федеральном уровне о повышении пенсий как ответная реакция.

Для себя мы считаем крайне необходимым проиндексировать все социальные выплаты в размере не меньше уровня установленной на данный момент инфляции, чтобы те граждане, которые по критериям нуждаемости имели право на социальные выплаты, не выпали из их получателей. Сейчас это было бы недопустимо. Это большие средства, но в регионе они найдены, все выплаты сегодня проиндексированы. Будет инфляция выше, будем возвращаться к этому вопросу, продумывать дальнейшие меры, которые позволят максимально помочь гражданам", - резюмировала Ольга Щетинина.