Игорь Норенков: "План мероприятий по поддержке экономики в Нижегородской области основан на предложениях промышленников" Экономика

Игорь Норенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

План мероприятий по поддержке экономики в Нижегородской области разработан и принят с учетом предложений реального сектора экономики, руководителей промышленных предприятий. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Очень важно, что в плане были определены ключевые точки, на которых необходимо сосредоточить усилия. Мы видим, что значительные средства направлены на снижение стоимости привлекаемого финансового ресурса, вторая часть связана с тем, чтобы решить вопрос импортозамещения. Это учтено и в оперативном, и в долгосрочном плане. В части налоговой нагрузки понятно, что позволяет снизить текущие расходы компаний. В том числе предусмотрена отсрочка – так называемые налоговые каникулы – для предпринимателей из пострадавших отраслей и снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Такие меры направлены и на сохранение занятости, и на перестройку организации производства", - рассказал Игорь Норенков.

Он отметил, что на сегодня уровень безработицы в Нижегородской области не отреагировал на внешние санкции и остается достаточно низким.

"Регион уже получил более 700 миллионов рублей на то, чтобы организовать программу переподготовки кадров. И для того чтобы люди не остались без работы, служба занятости организует соответствующие курсы и сопровождение последующего трудоустройства. Кроме того, по данным заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, в активной фазе сейчас находится создание Областного кадрового агентства, которое в роли оператора будет участвовать и в переподготовке кадров, и в поиске мест работы. Потребность в кадрах у промышленности Нижегородской области не закрыта, в отрасли по-прежнему есть вакансии", - добавил он.

Игорь Норенков подчеркнул, что ситуация в экономике Нижегородской области абсолютно управляемая.

"Будем рассчитывать на то, что в Нижегородской области не будет серьезных последствий от экономических санкций, которые ввели недружественные России страны", - резюмировал Игорь Норенков.