Расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, завершится в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, завершится в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Фонда ЖКХ.

Согласно информации, в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" шести регионам РФ будет направлено 1,85 млрд рублей на переселение жильцов из аварийного фонда.

Так, 14 апреля было принято решение о выделении Нижегородской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской и Саратовской областям в общей сложности 1,56 млрд рублей в соответствии с представленными реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

Нижегородская область подписала соглашение о досрочном завершении программы переселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что более 340 млн рублей выделят на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде.