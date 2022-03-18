Пять жилых домов горят в селе Личадеево Ардатовского района

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Пожар в пяти жилых домах происходит в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Солнечной в селе Личадеево Ардатовского района поступило в 15:07.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение 5 жилых домов на данной улице. Предварительная площадь пожара составляет 1300 кв.м, также существует угроза дальнейшего распространения огня.
На месте пожара работают 30 человек и 13 единиц техники.
Отмечается, что пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.
ДОПОЛНЕНО: В 16:30 пожар локализован по строениям на площади - 600 кв.м., по траве - 700 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 60 человек и 26 единиц техники.
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