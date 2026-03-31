Происшествия

Мошенники выманили у нижегородцев более 38 млн рублей за неделю

31 марта 2026 14:16 Происшествия
Мошенники выманили у нижегородцев более 38 млн рублей за неделю

Фото: Александр Воложанин

За минувшую неделю жители Нижегородской области перевели мошенникам свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники полиции зарегистрировали 57 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Чаще всего злоумышленники действовали под предлогом "звонка от службы безопасности банка" — зафиксировано 27 таких случаев. Еще 9 эпизодов связаны с обманом при онлайн-покупках, 7 — с предложениями дополнительного заработка.

Одной из самых крупных стала афера в отношении жительницы Сарова. Неизвестный убедил пенсионерку перевести сбережения на якобы "безопасный счет", пообещав защитить деньги от несанкционированных операций. Сначала женщина отправила 3,5 миллиона рублей, а затем в течение нескольких недель продолжала перечислять средства через банкоматы разных банков. В итоге она лишилась 7 695 000 рублей.

В Дзержинске местная жительница потеряла 35 тысяч рублей после попытки продать туфли через интернет. Лжепокупательница попросила указать личные данные и перейти по ссылке из письма, где требовалось ввести номер банковской карты. После этого со счета продавца были списаны деньги.

Еще один случай произошел в Городце. 55-летняя женщина заинтересовалась рекламой дополнительного заработка в мессенджере. По указанию представившейся брокером собеседницы она установила на телефон два приложения и в течение месяца переводила деньги на указанные счета. Потерпевшая лишилась 387 900 рублей. Когда ей сообщили о "техническом сбое" и необходимости привлечь поручителя, к переводу средств подключился ее племянник, который отправил мошенникам 360 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют по телефону переводить деньги или сообщать конфиденциальные данные. Граждан призывают не передавать незнакомцам реквизиты карт, коды и пароли, проверять информацию о продавцах в интернете и не соглашаться на стопроцентную предоплату.

О фактах мошенничества необходимо сообщать по телефонам 02 или 102 с мобильного либо обращаться в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось, что нижегородец лишился 2,8 млн рублей после "декларирования средств".

