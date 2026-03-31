Тело женщины обнаружили среди завалов мусора в сгоревшей квартире в Воротынце

Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В рабочем посёлке Воротынец Нижегородской области произошёл пожар, унесший жизнь женщины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание вспыхнуло в трёхэтажном жилом доме, на борьбу с огнём были направлены четыре пожарных расчёта. Спасатели смогли локализовать и потушить пламя на площади 12 кв. м, предотвратив его распространение на соседние помещения.

Во время осмотра места происшествия и разбора мусора, которым была завалена квартира, на полу одной из комнат было обнаружено тело хозяйки квартиры, 63-летней женщины.

По предварительной оценке, причиной возгорания стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время проводится детальное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 31 марта в жилом доме на улице Таганской произошёл пожар. Когда огонь был потушен, в квартире обнаружили тела мужчины и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

