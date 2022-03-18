Марк Фельдман: "У сельских старост появится возможность получать вознаграждение за свою деятельность" Общество

Марк Фельдман Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы на заседании 29 апреля одобрили Порядок выплаты денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что сейчас активные местные жители уже исполняют обязанности сельских старост, но не получают вознаграждения за свою работу:

"На территории Нижнего Новгорода расположено 19 сельских населенных пунктов. У активных жителей, которые, по сути, уже исполняют функции сельских старост, появится возможность получать вознаграждение за свою деятельность. Потому что любая работа требует организации труда. Жители сельских поселений нуждаются в координации и тесном взаимодействии с городской властью при решении текущих вопросов по развитию своих территорий. Эту роль как раз и призван играть сельский староста.

Ранее на заседании постоянной комиссии мы приняли решение обратиться к администрации города с просьбой катализировать работу по избранию старост сельских поселений. Жителям нужно рассказать о самой возможности избрать старосту, разъяснить все процедурные вопросы и помочь собрать необходимые документы. Подготовительная работа должна быть выполнена в течение двух месяцев, чтобы в этом году все старосты были избраны", - сказал Марк Фельдман.