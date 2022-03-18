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Общество

Станислав Прокопович: "Темп, который мы взяли, поможет выйти на нормативные показатели содержания дорог"

29 апреля 2022 18:44  [148] Общество
Станислав Прокопович

Станислав Прокопович

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы на заседании 29 апреля 2022 года приняли отчет главы города о результатах деятельности городской администрации за 2021 год.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович подчеркнул, что в отчете отмечено значительное увеличение финансирования содержания улично-дорожной сети Нижнего Новгорода:

"Отдельный блок в отчете был посвящен дорожному строительству и содержанию улично-дорожной сети. И, как справедливо было отмечено в докладе, финансирование данного направления в 2021 году было значительно увеличено относительно прежних периодов. Всего отремонтировано 123 участка дорог на сумму 1,5 млрд рублей. Финансирование нацпроекта "Безопасные качественные дороги" составило 912 млн рублей. Еще 273 млн руб. было направлено на ремонт центральных улиц города в рамках подготовки к 800-летию. Кроме того, еще 49 участков дорог на сумму почти 98 млн рублей отремонтированы в рамках проекта "Вам решать" по инициативам жителей.

Это беспрецедентные средства, таких вложений ранее не было. В текущем году эта тенденция сохранена. Очень приятно, что и областное правительство помогает в этом вопросе и субсидирует благоустройство улично-дорожной сети Нижнего Новгорода. Темп, который сейчас мы взяли, поможет нам выйти на нормативные показатели по требованиям к содержанию дорог.

Очень важно, что вместе с этим в городе развивается и маршрутная сеть, потому что без серьезной дорожной инфраструктуры она не сможет эффективно функционировать. Поэтому на заседаниях комиссии по транспорту и дорожному хозяйству выше озвученные темы являются предметом постоянного рассмотрения", - сказал Станислав Прокопович.

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Теги:
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