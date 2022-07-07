Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности Общество

Фото: Светлана Шуга

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Своё поздравление с праздником направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Этот замечательный праздник мы отмечаем не первый год, но официальным он стал совсем недавно. Указ о статусе даты подписал Президент России Владимир Путин. Это говорит о значимости роли семьи в нашей жизни. Именно в семьях закладывается будущее страны. От воспитания новых поколений зависит то, какой будет Россия. Семейные ценности всегда скрепляли наше общество, делали его сильнее. Защищая и оберегая своих близких, каждый из нас выполняет очень важную миссию, которая влияет на благополучие общества в целом. Семья помогает нам в самые сложные моменты, дает смысл жить и работать. Без этого стимула нет движения вперед!", - отметил глава региона.

"Семья – это еще и постоянный труд, требующий от человека большого внимания и самоотдачи. Важно, чтобы на этом пути ощущалась поддержка со стороны общества и государства. Сегодня в стране и регионе действует целый комплекс мер, помогающих семьям с детьми. В него входят выплата различных субсидий, создание новых мест в образовательных учреждениях, предоставление жилищных сертификатов и земельных участков и многое другое. С каждым годом в Нижегородской области растет количество многодетных семей. Это дает нам хороший задел на будущее. Чем больше вокруг примеров построения успешных, счастливых и полноценных семей, тем больше людей сделают для себя такой же выбор", - уверен губернатор Нижегородской области.

"В этот день хочу пожелать всем любви, здоровья и благополучия! Семья и дом – это то место, где всегда поддержат словом и делом, поделятся своим теплом и вниманием. Именно на крепких семьях держится наш мир. Пусть никогда не покидает вас оптимизм, пусть в ваших семьях царят гармония и взаимопонимание! Пусть люди вокруг радуют и заряжают энергией! С праздником!" - сказал в своём поздравлении Глеб Никитин.