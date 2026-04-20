В Нижегородской области стартовал прием заявок на получение гранта "Агротуризм"

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области объявило о старте конкурсного отбора проектов развития сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Поддержка агротуризма ведется в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма».

«С 2022 года гранты «Агротуризм» получили 13 нижегородских предпринимателей на общую сумму 125,5 миллиона рублей. Проекты самые разные - к примеру, в этом году благодаря гранту у нас появится «Изба-читальня» в Варнавинском округе. Успешные проекты не просто обеспечивают финансовую отдачу, они оживляют малые населенные пункты. Появляются новые рабочие места, фермеры получают новый канал сбыта собственной продукции. Кстати, наша область входит в тройку лидеров по России по количеству проектов, получивших грант «Агростартап», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Средства гранта «Агротуризм» можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, используемых для оказания услуг в сфере сельского туризма; объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры сельского туризма; приобретение или установку детских развлекательных комплексов; подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям; приобретение и монтаж мебели и оборудования для оснащения средств размещения, объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры.

Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых - доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количества привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест и др.

Срок подачи заявочной документации - с 20 апреля по 12 мая 2026 года (с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00), перерыв - с 13:00 до 13:48 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, к. 277. Консультацию по оформлению документации можно получить по телефону: 439-10-08.

Проконсультироваться в части подготовки проектов развития сельского туризма можно в Инновационно-консультационном центре АПК по телефону: 432-34-62.