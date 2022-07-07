Глеб Никитин: "В Нижегородской области чтят древние традиции, связанные с Курбан-Байрамом" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес всех мусульман региона поздравление с праздником Курбан-Байрам.

"С этим днем у многих народов связаны различные традиции, уходящие своими корнями в глубокую древность. Объединяет их стремление к духовной и нравственной чистоте, верность семейным ценностям, милосердие к тем, кто нуждается в помощи. В эти дни принято поздравлять родных и близких, ходить в гости, радоваться и совершать добрые поступки. Все это - вечные ценности, чье значение не потускнеет с веками. Праздник дает возможность больше рассказать детям об основах веры, ее гуманистическом начале, познакомить с традициями предков. Такие даты служат связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим, закладывая основы для движения вперед", - говорится в послании главы региона.

"В Нижегородской области чтят древние традиции, связанные с Курбан-Байрамом. Много веков здесь отмечают этот праздник. Люди приезжают в места, где жили их предки, встречаются с родственниками, общаются и делятся хорошими эмоциями. Все это вносит свой вклад в укрепление мира и согласия в нашем обществе, показывает неразрывную связь с историей и культурой, с представителями прошлых поколений, внесших свой вклад в судьбу России и региона", - добавил губернатор.

"В этот праздник желаю всем здоровья и счастья! Пусть никогда не покидает ваши семьи мир и согласие, а рядом будут понимающие и любящие люди! С праздником! Ид мубарак!" - написал в поздравлении Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Курбан-Байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

В России праздник Курбан-Байрам в 2022 году выпадает на 9 июля.