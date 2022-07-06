Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году Общество

Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили представители Минобра Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Комментируя жалобу нижегородки на ситуацию с тем, что почти 100 детей не смогли попасть в школу №103, находящуюся в Верхних Печерах, в министерстве сообщили, что в текущем году в данном районе планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию учебный корпус "Школы 800" на 1,5 тысячи мест.

Также в Минобре добавили, что до 2024 года планируется возвести пристрой на 500 мест к школе №103.

Напомним, что корпус "Школы 800" в Верхних Печерах планировалось ввести в эксплуатацию до 1 июля.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области ведет претензионную работу с концессионером "Школы 800".