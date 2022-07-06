Мэрия ищет нового подрядчика для завершения благоустройства в Гордеевском сквере Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэрия ищет нового подрядчика для завершения благоустройства в Гордеевском сквере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, предыдущий подрядчик не смог завершить благоустройство, так как одновременно пытался провести работы на нескольких объектах.

На данный момент в сквере установлены детская и спортивная площадки, лавочки и урны, новое освещение, большая часть дорожек, велодорожка, а также высажены деревья и кустарники.

Для завершения благоустройства необходимо уложить газон и доделать одну пешеходную дорожку.

Также Юрий Шалабаев сообщил, что уже завтра состоится конкурс на определение новой подрядной организации, а предыдущий подрядчик будет привлечен к ответственности.

Напомним, что сквер должны были сдать еще в июле 2021 года. Первый подрядчик благоустройства ООО "Старком" получил штрафы за срыв сроков благоустройства: на должностное лицо - 840 тысяч рублей, на юридическое лицо - 16,4 млн рублей.

В октябре 2021 года администрация Нижнего Новгорода заключила четыре контракта на благоустройство сквера Гордеевский по отдельным видам работ на общую стоимость 10,13 млн рублей с ООО "Стройпроект", ООО "Юнилэнд", ИП А. А. Кирдан, ИП М. А. Арефьев. Работы должны были завершиться в ноябре предыдущего года.