Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе на улице Баха

Фото пресс-службы ГУ МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
В Нижнем Новгороде вечером 20 июля загорелся дом №9 по улице Баха в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17:39. В настоящее время горят два балкона на 8 и 9 этажах многоквартирного дома. При этом существует угроза перехода огня на другие балконы и внутрь квартир. Проводится эвакуация жильцов. На место ЧП уже прибыли все экстренные службы.
От МЧС на месте работают 10 единиц техники и 38 человек личного состава.
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