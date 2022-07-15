Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе на улице Баха Происшествия

Фото пресс-службы ГУ МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде вечером 20 июля загорелся дом №9 по улице Баха в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17:39. В настоящее время горят два балкона на 8 и 9 этажах многоквартирного дома. При этом существует угроза перехода огня на другие балконы и внутрь квартир. Проводится эвакуация жильцов. На место ЧП уже прибыли все экстренные службы.

От МЧС на месте работают 10 единиц техники и 38 человек личного состава.