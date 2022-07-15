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Политика

Дмитрий Чернышенко: "Необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса "Запись к врачу"

21 июля 2022 19:04  [358] Политика

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов.  Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

В ходе совещания был представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов.

Кроме того, участники обсудили процесс формирования витрин данных, необходимых для создания экосистемы цифровых сервисов. Напомним, эта работа ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Вице-премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам акцентировал внимание на необходимости достижения технологической независимости за счет масштабной цифровизации. Разработанные федеральными органами исполнительной власти и регионами стратегии цифровой трансформации необходимо актуализировать под конкретные результаты с применением отечественных технологий и программных продуктов.

"За прошедший месяц у нас наметился существенный прогресс в федеральных и региональных органах власти по показателю кибербезопасности, а также цифровой зрелости. На данный момент 17 федеральных ведомств отработали взаимодействие с ГосСОПКА и подключились к Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам. В чемпионах - казначейство, Минкультуры и Росмолодежь, также отличные показатели у Минпромторга, Росгвардии и ряда других. Среди регионов рейтинг цифровой трансформации возглавили Тульская и Челябинская области, а также Татарстан", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в десятку лучших регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область,Кемеровская, Белгородская, Липецкая, Калужская области и Республика Саха (Якутия). По эффективности применения на местах мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу президента Владимира Путина, лучшими стали Тульская, Челябинская и Омская области. 

На совещании также обсудили вопрос формирования витрин данных. Она необходима для создания экосистемы цифровых сервисов. Как отметил вице-премьер, витрина будет базовым сервисом платформы "ГосТех", что позволит выстроить эффективное взаимодействие существующих информационных систем с сервисами платформы.

"При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно услуги дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент страны. Мы отмечаем, что в рамках пилотного проекта в Башкирии, Дагестане, Калуге, ЯНАО, Оренбурге качество предоставления услуги существенно выросло. Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт. РЦТ субъектов необходимо совместно с минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить", – сказал вице-премьер.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил главам субъектов для развития сервиса "Запись на прием к врачу" обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе "Госуслуги" до конца года.

В течение месяца минцифры необходимо разработать единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионам – подготовить планы мероприятий по их созданию. С сентября эта работа будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

Кроме того, темой совещания стала цифровизация строительной отрасли. На данный момент идет активное внедрение технологии информационного моделирования, разрабатывается Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Кроме того, есть успешные примеры цифровой трансформации отрасли в регионах. Например, в Москве создана 3D-модель столицы и архив панорам улиц, с ее помощью можно анализировать и моделировать процессы, планировать градостроительные решения и управлять городским хозяйством. А в Башкирии внедрен суперсервис "Цифровое имущество и строительство". Благодаря ему жители в онлайн-режиме могут получить весь спектр строительных услуг.   

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